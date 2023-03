"Il covid ha reso il calciomercato più organizzato, ha fatto scoprire le videocall. A volte facevamo viaggi di 8 ore per vertici di 15 minuti" ha spiegato Rafaela Pimenta durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times. "Troppi soldi ai giocatori? - Contiunua -. I giocatori fanno molti soldi, ci sono molti soldi in questa industria. Vanno usati bene anche per fare del bene. Quello che mi innervosisce è la disconnessione dalla realtà. Il nostro lavoro è anche educazione".

Tutti vogliono giocare in Premier League:

"Quando ho iniziato se avessi detto a un giocatore di andare in Inghilterra mi avrebbe detto 'cosa ho fatto di male'. Ora è l’obiettivo di tutti. È la prima volta in 25 anni che dicono di volere andare in una lega, non in un club. È una lega fantastica, è competitiva, tutti vogliono vederla. Il Real Madrid è qualcosa a parte, mantiene questa magia perché hanno la Champions League. Big come Juventus, Bayern Monaco, Psg e Barcellona hanno ancora appeal per la Champions League, perché possono andare avanti".