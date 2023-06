Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, intervenuto nel corso di 'Diritto e Rovescio' su Rete 4 ha commentato le ultime iniziative per combattere l’antisemitismo nel mondo del calcio, tra cui il divieto ai calciatori di indossare la maglia numero 88 che richiama il nazismo: "Sul divieto di indossare la maglia 88 ai calciatori ho sentito valutazioni di varia opinione. L’antisemitismo e ogni genere di discriminazione credo che innanzitutto sia contrastato già dalle nostre leggi, credo che questo credo avvenga nella riprovazione generale. Tutto parte nella scorsa stagione sportiva in cui ci fu un coro nutrito che ricordiamo – ha aggiunto -.

Da lì è nata un’iniziativa sollecitata dalla comunità ebraica nazionale, di condividere con la mediazione del Governo una dichiarazione di intenti in cui non abbiamo prescritto e vietato nulla, ma creato un meccanismo di sollecitazione per le società di calcio a condividere nel loro codice etico delle regole che fossero più specifiche e responsabili. Tutto questo servirà ad avere un quadro di valutazione di comportamenti degli episodi che accadranno in relazione anche alla responsabilità oggettiva delle società. Lo sport e il calcio in particolare è un grande veicolo di comunicazione