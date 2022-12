Non è tutto da buttare dopo l'eliminazione precoce del Belgio dal Mondiale, secondo Philippe Albert, che comunque non ha risparmiato critiche durissime alla squadra di Roberto Martinez dopo la fallimentare spedizione in Qatar: "Il Belgio ha meritato di arrivare terzo nel girone - le parole dell'ex difensore dei Rode Duivels a Rtbf -. Con tutto il rispetto, questa è la peggiore umiliazione della nostra nazionale dalla notte dei tempi! È stato molto deludente perché la gente dirà che Romelu Lukaku ha sbagliato tante occasioni contro la Croazia, ma la vittoria deve essere cercata. Siamo stati molto fortunati contro il Canada, poi battuti giustamente Marocco".