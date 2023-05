Dopo la Coppa Italia sfumata all'ultimo atto contro l'Inter, la Fiorentina si prepara per la finale di Conference League. A parlare del prossimo impegno della squadra di Italiano ci pensa l'ex difensore viola German Pezzella: "I ragazzi hanno fatto un percorso incredibile perché giocare due finali in una stagione è un grande traguardo - sottolinea sulle frequenze di Radio Bruno Firenze -. Metteranno tutto in campo come con l'Inter, ci saranno tanti tifosi anche fuori dallo stadio e sarà pazzesco".

Tornando sul 2-1 nerazzurro all'Olimpico di Roma, Pezzella sottolinea che "Lautaro è in un grande momento di forma, ha segnato oltre 20 gol dopo il Mondiale. La Fiorentina ha avuto tanti occasioni per pareggiare e i dettagli hanno fatto la differenza. La gara è stata buona contro una squadra forte che giocherà la finale di Champions, la finale persa non deve insinuare dubbi nella testa dei giocatori".