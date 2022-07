Ogni volta che varca i cancelli di San Siro è un'emozione per Max Pezzali, incluso quando non c'è di mezzo il calcio. Il cantautore e tifoso nerazzurro, di scena ieri al Meazza per il primo dei due concerti 'San Siro Canta Max', sul suo profilo Instagram ha monitorato il suo ingresso nell'impianto, soffermandosi per una stories accanto allo stemma dell'Inter. “Eccoci qua, c'è un punto che mi dà il benvenuto. So che qui c'è gente che mi sta odiando”, ha detto sorridendo Pezzali.

Giacomo Principato