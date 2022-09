Intervenuto ai microfoni di EuropaCalcio, Martin Petras, dell'entourage di Marek Hamsik, torna a parlare di un aneddoto che riguarda il passato di Stanislav Lobotka, oggi giocatore del Napoli: "L’investimento effettuato dal club per Lobotka sta dando i suoi frutti. Non voglio arrivare a dire che sia indispensabile per questo Napoli, ma certamente sta mostrando la sua importanza nello scacchiere tattico di Spalletti. L'ambientamento è sempre una questione soggettiva, non esiste una formula magica d’inserimento. Ora è il miglior Lobotka, ricorda proprio quello visto in Spagna, quando sulle sue tracce c’era l’Inter".