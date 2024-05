Non c'è solo Cristian Chivu tra gli elementi dell'Inter Under 19 che il Pescara, formazione di Serie C, sta sondando in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano locale Il Centro, il ds del club biancoazzurro Daniele Delli Carri ha messo nel mirino anche la mezzala classe 2005 Luca Di Maggio, 29 presenze e otto gol nell'ultima stagione con la Primavera.

Di Maggio, oltretutto, era già stato seguito a gennaio dagli abruzzesi; adesso l'Inter potrebbe aprire alla sua partenza in prestito per cominciare a fargli assaggiare il calcio professionistico.