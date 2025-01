Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Giorgio Perinetti si è lanciato in un pronostico sulla corsa scudetto, tema esclusivo per tre squadre dopo il giro di boa del campionato: "L’Inter rimane la squadra favorita - la premessa dell'ex dirigente del Genoa -. Il Napoli sta reggendo e se prende un difensore oltre al sostituto di Kvaratskhelia diventa comunque competitivo fino in fondo. E l’Atalanta non è più una sorpresa".