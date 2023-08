Giorgio Perinetti, direttore dell'Avellino, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare della lotta scudetto in Serie A. "Vincere un campionato è difficile ma è ancora più difficile l’impresa di confermarsi: può nascere appagamento, o la trappola di sentirsi più bravi. Il Napoli deve impegnarsi molto per realizzare l’impresa di confermarsi a quei livelli tanto più che al Sud nessuno è mai riuscito a vincere due volte di seguito lo scudetto - le sue parole -. Mancano ancora otto giorni alla chiusura del mercato e tanto di ciò che sarà nel corso della stagione verrà determinato dagli ultimi acquisti".

"Bisogna capire cosa farà la Juventus, l’Inter ha perso giocatori importanti che però ha sostituito bene, il Milan è da studiare perché ha preso tutti giocatori molto bravi ma è da capire se riusciranno a diventare squadra, la Lazio viaggia su alti e bassi e attende ancora qualcosina dal mercato, la Roma sembra un po’ più indietro - ha aggiunto -. Il terzetto più competitivo ad oggi potrebbe essere Napoli-Juventus-Inter”.