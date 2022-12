L'ex direttore sportivo del Siena Giorgio Perinetti, interpellato da FirenzeViola, ha espresso alcune convinzioni sulla sessione di mercato invernale: "Difficile da interpretare, con il Mondiale di mezzo. Non si sa come le società reagiranno. Alcune squadre faranno delle amichevoli, ma manca poi lo stimolo che porta in campo, ovvero il risultato. Tutti parlano di mercato, ma dipende proprio dai risultati: sarà anomalo".