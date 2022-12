Alberto Pelagotti, ex portiere di Empoli e Palermo, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb di Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter in rientro dal prestito alla Cremonese. “Finché l’ho visto giocare nel Genoa ha fatto un grande campionato, poi ha perso sicurezza - le sue parole -. Ma non credo alla storia che quando stai fermo poi ti mancano le linee. Io in A ho fatto tanta panchina e quando ho giocato ho fatto bene. Ha pagato l’errore contro il Bologna, li ha perso fiducia. Poi a Cremona c’è Carnesecchi che è un portiere di alto spessore. All’estero ritroverebbe la giusta sicurezza”.