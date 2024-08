Intervenuto ad un evento organizzato dal Comune di Riccione nella cornice del rinomato Viale Ceccarini, nel corso del quale ha parlato del libro 'Bologna 1964 in Paradiso. Bologna 2024 in Champions', Eraldo Pecci si accoda al coro di chi vede l'Inter favorita per il campionato: "L’Inter è la favorita, parte un chilometro davanti a tutti, e la paragono al Manchester City nella Premier League. Il Milan può diventare il Liverpool, l’Atalanta il Leicester. A Juve e Napoli ci credo di meno", afferma l'ex giocatore di Bologna e Torino.