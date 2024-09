Alla vigilia della partita contro l'Udinese, Fabio Pecchia, tecnico del Parma, è stato chiamato in conferenza stampa a commentare le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta e Maurizio Sarri a proposito dell'importanza di avere un nucleo italiano nella propria squadra, anche in virtù del fatto che la squadra crociata spicca per la presenza di giocatori di svariate nazionalità: "Lo abbiamo già affrontato questo discorso. È come dire che abbiamo bisogno di esperienza. Siamo un gruppo multiculturale e multietnico. La nostra strada è chiara, cerchiamo di raggiungere i risultati in questo modo".