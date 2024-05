A margine della cerimonia del Premio Maestrelli, Giampaolo Pazzini, che ha ricevuto un riconoscimento alla carriera, esprime la sua opinione sul campionato appena andato in archivio: "Lo scorso anno il Napoli ha fatto un campionato a parte, mentre quest'anno è stata l'Inter a fare un campionato diverso. La Juventus ha tenuto botta fino a un certo punto, poi sono emersi certi valori. Ora l'Inter sarà chiamata a confermarsi, ma mi aspetto di più anche dalle altre".

Pazzini spende anche belle parole verso Beppe Marotta: "Lo conosco da tantissimi anni, dall'Atalanta. Poi l'ho ritrovato alla Sampdoria e sono contento dei risultati che sta avendo, per me è una persona molto importante. Quali doti deve avere un dirigente? Io ho avuto la fortuna di avere grandissimi dirigenti come Marotta, Corvino, Galliani, Ausilio e Branca... Ho ammirato certi personaggi da vicino ed è stata una grande fortuna per me".