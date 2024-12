Durante la sosta per le nazionali di novembre, Lucas Chevalier è stato convocato per la prima volta da Didier Deschamps nella Nazionale francese. Lì ha mosso i suoi primi passi, unendosi ad altri giocatori che hanno vestito in passato la maglia del Lille come Mike Maignan, Lucas Digne e Benjamin Pavard. E proprio Pavard, intervistato nel corso di 'Téléfoot' da TF1, ha espresso il suo apprezzamento per il portiere dei Dogues, non solo a livello calcistico ma anche musicale.

Il difensore dell'Inter ha gradito molto l'esibizione, avvenuta nel classico rituale d'iniziazione, da parte di Chevalier che ha cantato una canzone francese del 1985, 'Les sunshines des tropiques' di Gilbert Montagné: "Mi è piaciuto davvero molto. Io adoro gli anni '80, e anche lo staff. Tra i più giovani non erano molti quelli che conoscevano la musica, ma lui è stato molto bravo, davvero molto bravo”.