Intervista doppia ai microfoni di Canal+ per Benjamin Pavard e Olivier Giroud, due generazioni di giocatori francesi a confronto: dieci anni di differenza e ruoli completamente diversi per il difensore dell'Inter e l'attaccante ex Milan ora al Los Angeles FC, insieme con la maglia della Francia a Euro2024. Primo a parlare è proprio Pavard: "Io ricordo quando ero piccolo e lo vedevo giocare in televisione, per me è sempre stato una fonte d'ispirazione perché si è costruito da solo e ha saputo sempre rispondere presente quando ha ricevuto delle critiche. Per me è un grande attaccante è un grande uomo, un modello per me con la sua mentalità.