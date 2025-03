Lungo ritorno al passato, con tanto di treno dei ricordi che fa tappa a Milanello e a Milano, di Alexandre Pato che ai canali ufficiali del Milan ha ripercorso alcuni aneddoti della sua carriera in rossonero, quelli che il brasiliano definisce i "più belli della mia carriera e, in generale, della mia vita". Durante l'intervista, l'ex attaccante torna anche sul famoso gol, segnato all'Inter, dopo quaranta secondi: "Era una partita importante per noi, lo stadio esplose. Potrò raccontarlo per tutta la vita", ha detto.

Sullo scudetto vinto:

"L'immagine più bella fu la festa in mezzo a tantissima gente per le vie di Milano. Per me vincere il campionato italiano ed essere nella storia del Milan è bellissimo".