In virtù della vittoria netta conquistata ieri sera a Firenze, il Napoli ha totalizzato il 44esimo punto al giro di boa del campionato. Un punteggio che accredita la squadra di Antonio Conte tra le principali candidate allo scudetto, ma non la designa come quella in pole position, secondo Pasquale Marino: "Vincere al Franchi non è facile, il Napoli ha dato un segnale importante. Ma l’Inter resta favorita - le parole dell'allenatore a Tuttomercatoweb.com. Che poi ha inquadrato così le chance di vittoria dell'Atalanta, terza incomoda: "Tutti fanno il tifo per una squadra che rappresenterebbe una novità per rompere l’egemonia delle big”.