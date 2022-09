"Dopo il derby dell'anno scorso è cambiato qualcosa. Forse dai cambi che ha fatto, ma la voglia di sacrificio non c'è più". Sono le dure parole dell'ex calciatore Giancarlo Pasinato che a TMW Radio bacchetta la squadra di Simone Inzaghi, a suo avviso rea di aver perso il mordente visto fino alla stracittadina dello scorso anno decisa da Giroud. "Il migliore in campo (contro il Torino, ndr) è stato Handanovic, stimolato da Onana ha voluto dimostrare che non è l'ultimo arrivato. La palla corre ma non corrono tutti i giocatori. Mi preoccupa la fase difensiva, quelli che hanno fatto quegli errori al derby non avrebbero giocato per un po' in altri tempi".