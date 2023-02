Intervistato da TMW Radio, l’ex calciatore Pedro Pasculli ha parlato così di Lautaro Martinez, che in questo avvio di 2023 sta trascinando l’Inter: “Non ha fatto un grandissimo Mondiale - ha esordito -. Gli manca la continuità, anche se adesso ha ripreso bene. Baschirotto? Riccardo Ferri, Bergomi, Costacurta. Mi viene in mente - per come mi ha marcato - Vierchowod. Per me lui è stato il difensore più duro da affrontare. Baschirotto mi ricorda un po’ lui. Con le cifre che girano ora, averlo pagato 350.000€ è una gran cosa. Se penso al fatto che il Milan abbia pagato 35 milioni De Ketelaere… mi viene da pensare”.