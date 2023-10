Come si vive con un padre tifosissimo dell'Inter? A rispondere è Beatrice Parrocchiale, libero della formazione di pallavolo femminile della Pro Victoria-VeroVolley Monza, che intervistata da Radio Serie A con RDS ha rivelato la fede sportiva dei propri genitori: "Mia madre è milanista, ma mio padre era uno che andava in Curva Nord. Mio padre vive per l'Inter, c'è l'Inter, poi il mio cane, poi io e infine mia mamma. Quando gioco un grande match in contemporanea con l'Inter, sta col cellulare davanti per vedere i nerazzurri poi guarda un po' anche me. Una cosa che è capitata anche durante gli ultimi playoff".