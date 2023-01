In collegamento con DAZN, Marco Parolo dice la sua sulle questioni di Milan Skriniar e Nicolò Zaniolo, che hanno arroventato gli ultimi giorni di mercato: "Si tratta di due situazioni differenti: dovesse rimanere Skriniar all'Inter, non penso ci saranno problemi perché ha dimostrato di saper gestire il rapporto con la maglia. Per Zaniolo si è creato un problema più grosso per come è stato trattato. Sono due errori di gestione secondo me, però Zaniolo penso non lo vedremo più con la maglia della Roma, mentre Skriniar giocherà".