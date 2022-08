Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di A Tutto Mercato su TMW Radio, per presentare Lazio-Inter, sfida in programma questa sera all'Olimpico. "E' una delle due partite più importanti di questa giornata - le sue parole -. Quella di questa sera è l'evoluzione delle partite dello scorso anno perché sia Inzaghi che Sarri sono due grandi allenatori e hanno lavorato 12 mesi in più con le rispettive squadre. Entrambe hanno una fase offensiva importante. Sarà una bella sfida, un test per la difesa della Lazio fondamentale. L'Inter deve stare attenta alle ripartenze della Lazio. Milinkovic? L'ho visto meglio a livello fisico rispetto all'inizio degli altri campionati. Lui queste partite le sente molto ed è uno di quelli che segna sempre all'Inter".