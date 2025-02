Marco Parolo, sulle frequenze di DAZN, si è soffermato sul gol di Angeliño contro il Napoli. A chi ha provato a paragonare il suo gesto tecnico a quelli di Dimarco, Parolo ha così replicato: "Dimarco ha fatto più cose di Angelino, secondo me ha anche un calcio più lungo. Una gettata più lunga di cambio gioco. Sono molto simili, anche strutturalmente e fisicamente, ma quello che fa Dimarco in corsa lo fanno in pochi".

Si entra nel dettaglio dell'analisi, in cui Parolo cita anche un esempio concreto: "Anche nel derby su un cambio gioco di Calhanoglu fa un controllo orientato in avanti e sai già che il cross di Dimarco ti arriva come se tu fossi alla Playstation e schiacci il tasto del cross e la vuoi far arrivare sul secondo palo perfettamente", ha concluso.