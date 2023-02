Intervenuto nel corso di 'Tutti bravi dal divano' su DAZN, Marco Parolo ha detto la sua sulle tre italiane in Champions: "Sono molto curioso di vedere il Napoli in Europa, mi piace questo tipo di calcio che sta proponendo. La sensazione è che deve essere l’Eintracht ad avere paura del Napoli, al netto che è una squadra che può dare fastidio. Mi auguro che tutte e tre le squadre italiane possano arrivare nei quarti per valorizzare anche il prodotto del nostro calcio. Delle tre, Napoli e Inter sono favorite, ma anche il Milan da sfavorita può fare la differenza".