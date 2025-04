I gioiellini del Parma al centro del mercato: Mateo Pellegrino e Giovanni Leoni piacciono e molto ai grandi club italiani, ma per il momento il club emiliano non vuole parlare di eventuali cessioni. L'amministratore delegato Federico Cherubini parla ai microfoni di Sky Sport del giovane attaccante argentino, osservato dall'Inter: "Non ce l'ha chiesto nessuno, credo che anche il ragazzo voglia restare concentrato sul Parma. È appena arrivato in Italia, sta facendo un percorso importante, credo sia molto felice qui e non credo abbia in questo momento voglia o intenzione di valutare altre situazioni, quando abbiamo un obiettivo molto importante da conquistare sul campo".

Parlando a DAZN, invece, Cherubini si sofferma sul difensore ex Sampdoria, sontuoso nell'ultimo match di campionato contro la Juventus: "Se mi hanno chiamato? No, però chi è nell'ambiente sa che siamo di fronte ad un giocatore che oltre alle doti tecniche ha dimostrato di essere maturo. È un 2006 e sta affrotando gare difficili con una serenità che fan ben spearare per il Parma e per la Nazionale".