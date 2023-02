Poker vincente della Fiorentina e ko della Roma quelli incassati dalle italiane in gara nei matches europei delle 18.45. Risultati ai quali seguono il pari della Juventus in Europa League e la vittoria della Lazio in Conference.

Esordio così e così per la Juventus in Europa League allo Stadium, dove i bianconeri passano in vantaggio con Vlahovic su assist di Chiesa che, con la complicità di Lafont, serve all'ex Fiorentina una possibilità al bacio. Gol che non basta ai padroni di casa per procedere in scioltezza verso il ritorno: l'orologio a Torino scorre per centodue minuti. Il Nantes trova il pari al 60esimo con Blas, ma la squadra di Allegri reagisce d'orgoglio che non basta. Prima la palla non oltrepassa del tutto la linea di porta in una carambolatissima conclusione dello sfortunato Chiesa, poi al 97esimo l'arbitro Pinheiro va al VAR per presunto fallo di mano delgli uomini di Kombouare ma fischia fallo in attacco. Il triplice fischio arriva al 102esimo ed è soltanto 1-1.

Buona la prima dei sedicesimi per la Lazio di Maurizio Sarri, a cui basta la rete di Ciro Immobile per vincere la gara d'andata contro il Cluj e mettere in discesa la strada per gli ottavi. Punizione provvidenziale per i biancocelesti condotti dal solito Milinkovic-Savic che pennella un tiro ghiottissimo che Ciro Immobile non si lascia sfuggire. Grande prova di forza per i padroni di casa che riescono a reggere la pressione prima e blindare il risultato dopo nonostante l'inferiorità numerica dopo l'espulsione di Patric al primo quarto d'ora.