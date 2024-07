Stagione decisamente da incorniciare quella di Paramount, che ha accompagnato l'Inter nella sua cavalcata verso lo Scudetto. Un'annata emozionante riassunta così dalla manager per l'Europa Meridionale Antonella Dominici: "Durante la scorsa stagione calcistica abbiamo avuto l'immenso onore di essere lo sponsor principale di due squadre fenomenali che non solo ci hanno reso orgogliosi, ma hanno anche mostrato il vero spirito di eccellenza e sportività. Congratulazioni all'FC Internazionale Milano per la splendida vittoria in Serie A e Supercoppa, e all'Atalanta B.C. per aver raggiunto la Finale di Coppa Italia e aver trionfato in Europa League! ️

Nel corso del nostro percorso quest'anno con l'Inter abbiamo intrapreso numerose iniziative volte a rafforzare il nostro coinvolgimento con la comunità sportiva e il pubblico dell'intrattenimento. Questi sforzi non solo hanno rafforzato il nostro marchio, ma hanno anche favorito connessioni più profonde con i fan di tutto il mondo. Ogni passo è stato guidato dalla passione, dal lavoro di squadra e da una visione condivisa di superare i limiti e raggiungere la grandezza.

Il “Season Finale” è stato segnato da un percorso breve ma emozionante e intenso con l’Atalanta B.C.: abbiamo sostenuto un altro Club italiano nella sua più grande vittoria di sempre, l’Europa League. Adoriamo tutti i finali di stagione, ma soprattutto quelli!

Un sentito ringraziamento a entrambe le squadre per la loro incessante dedizione e per essere stati partner incredibili. Il vostro successo testimonia il duro lavoro, la resilienza e l'unità che definiscono i campioni, il vostro supporto ed entusiasmo sono stati la spina dorsale dei nostri sforzi.

Una menzione speciale alle persone che hanno contribuito a questi risultati:

Marco Nobili, Alessandro Antonello, Luca Danovaro, Barbara Biggi, Alessandro Albiero, Roberto Monzani, Irene Cazzulani, Jacopo Marchi, Romano Zanforlin, Aldo Torchio, Nicole Bortolani, Massimo Federico, Clara Tortato, Giulia Cucchetti, Chiara Giacoletto Papas, Luca Dellisanti .

Insieme, abbiamo creato ricordi indimenticabili e stabilito nuovi parametri di riferimento per la sponsorizzazione sportiva in tutto il mondo.

Auguro sia all'Inter che all'Atalanta una grande nuova stagione!"