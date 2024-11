"L'unica cosa che conta è la partita di Cagliari, ciò che è successo ha scosso tutti e questa scossa deve farci tirare fuori qualcosa". E' la riflessione di Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas, pochi giorni dopo lo 0-5 subito in casa contro l'Inter. "Siamo andati in ritiro togliendoci anche quelle che possono essere le nostre libertà - sono le parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Lo abbiamo fatto per guardarci dentro e preparare al meglio la partita, dobbiamo lasciarci alle spalle le scorie dell'ultima partita. Siamo qui e possiamo giocarci alla grande il nostro campionato".

"Chiedo di più a me stesso - prosegue Zanetti - devo dare il massimo senza avere nessun tipo di rimpianti, io vado in difficoltà quando non ho la percezione di aver fatto il massimo. Noi siamo una squadra e dobbiamo lavorare tutti allo stesso modo e fare in modo che tutti diano più del 100%".