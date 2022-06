Il Milan è destinato a lasciare San Siro. Che cosa significa per lei? "Una fitta al cuore inevitabile, per tutti i trionfi vissuti, ma l’impianto di proprietà è un asset imprescindibile. Ora però si pone la questione stadio anche per il Monza. Nella prossima stagione dovremmo arrivare a 15 mila posti, i lavori avverranno gradualmente perché non abbiamo stadi alternativi. E a breve avremo il piacere di vedere intitolato a nostro padre Luigi il centro di Monzello. Questo anche per significare che la nostra presenza non è un mordi e fuggi. Ora dobbiamo dare stabilità, il prossimo obiettivo è la parte sinistra della classifica".