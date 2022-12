Scudetto? A dire la sua è anche Christian Panucci: "Se il Napoli rallenta rientrano tutte. Ma se il Napoli va così tutte vanno per il secondo posto. Il Milan comunque sta facendo un percorso incredibile" dice in collegamento live sul Twitch del Milan dove è anche tornato sul suo passato e sul passaggio da una milanese all'altra: "Sono sempre stato riconoscente al Milan e mi è dispiaciuto anche per i tifosi perché sono andato all’Inter, ma ho fatto una scelta professionale e avevo scelto di tornare a Milano".