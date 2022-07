Il colpo Romelu Lukaku continua a convincere gli addetti ai lavori. Intercettato da Sky Sport nel corso di un evento di padel a Bologna, l'ex calciatore Christian Panucci ha commentato così il ritorno in nerazzurro del bomber belga: “C’è tanta voglia di far arrivare campioni in Italia per riportare in alto il campionato, credo siano anni che in testa non c’era così tanto interesse. L’Inter ha preso Lukaku, il Milan ha preso Origi, vediamo come si muoverà la Juve con Pogba e Di Maria. Lukaku all'Inter? Con Inzaghi fanno un gioco diverso rispetto a Conte, secondo me l’Inter rimane la favorita come lo era l’anno scorso anche se poi ha perso il campionato, a maggior ragione con Lukaku è la favorita”.