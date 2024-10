"Come vedo la Serie A? Sul divano con una birretta". Questa la risposta ironica di Christian Panucci, ex difensore di Real Madrid, Inter, Roma e Milan, che ha parlato ai microfoni di LaPresse a margine di un'esibizione di padel in occasione del Festival dello Sport di Trento. "L'Inter resta la favorita, ma quest'anno c'è più competizione con le altre perché la Juve ha accorciato il gap, il Milan dà fastidio sempre e il Napoli è partito fortissimo con Antonio Conte", ha dichiarato Panucci.

A proposito del Milan ha poi aggiunto: "Se il Milan è abbastanza competitivo tecnicamente per vincere il campionato? Assolutamente si, in Italia è competitivo e può fare sicuramente lo scherzetto".