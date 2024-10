Tra un'investitura e un'altra a favore del capitano dell'Inter, uno dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2024, il tempo per decretare il vincitore inizia a scadere. Manca difatti ormai pochissimo alla Cerimonia che assegnerà il Titolo, in programma per il prossimo lunedì 28 ottobre alle 18.45 al 'Théâtre du Châtelet' a Parigi. La Cerimonia che consegnerà il 68esimo riconoscimento della storia dalla sua istituzione potrà essere seguita in live gratuitamente su DAZN e sarà mediata da Pierluigi Pardo come annuncia la stessa emittente satellitare.

Vinicius, Bellingham o Rodri: chi vincerà il Pallone d’Oro?

️ Lunedì 28 ottobre la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro sarà visibile in ESCLUSIVA e in modalità gratuita su #DAZN commentata da Pierluigi Pardo e Marco Parolo pic.twitter.com/avIXCZxjcs — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 16, 2024