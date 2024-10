Marco Palestra, difensore dell'Atalanta visto spesso in questa prima parte di stagione con la squadra di Gian Piero Gasperini, ha ricevuto la sua prima convocazione con la Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata. E al sito ufficiale della FIGC, il classe 2005 racconta la sua felicità: "La prima chiamata in Under 21 è una bella emozione, Per me significa tanto. Lo prendo come un punto di partenza, un primo step per andare sempre a migliorare. Mi ritengo molto soddisfatto e spero che ci possano essere sempre soddisfazioni così in Nazionale".

Ma qual è stato l'impatto col gruppo? "Quando l'ho saputo sono stato super contento, non vedevo l'ora di essere qui. Ho visto un gruppo molto unito e forte, sono tutti ragazzi umili e che hanno voglia di migliorarsi. Tra le persone che mi hanno aiutato ci sono Bonfanti, Sassi e Pio Esposito, gli altri li sto conoscendo e sono contento. Mi fanno sentire parte di questo gruppo".