Luca Pairetto, figlio di Pierluigi, è diventato arbitro internazionale ed è stato inserito nelle liste FIFA dal 2022 insieme a Chiffi in sostituzione dei veterani Doveri e Valeri. "Per un ragazzo che inizia ad arbitrare i sogni sono quelli di dirigere in Serie A. Diventare internazionale, poi, è un sogno che si avvera. Questa qualifica farà aumentare le mie responsabilità, questa patacca da internazionale ha oneri e onori. Vado a sostituire due pezzi grossi come Valeri e Doveri, prendere il loro posto mi dà grande responsabilità - ha detto il fischietto della sezione di Nichelino -. All’estero la scuola arbitrale italiana è apprezzatissima. Sono già stato in Europa coi nostri arbitri top come quarto uomo, altrove ci invitano per supportare gli arbitri locali".