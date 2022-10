L'ex estremo difensore dell'Inter, Gianluca Pagliuca, intervenuto in collegamento con gli studi di DAZN, ha espresso tutto il suo ottimismo circa la cavalcata scudetto della squadra di Simone Inzaghi: "Per me l’Inter ha ancora la possibilità di vincere il campionato. Ricordo quando la Juve ha vinto lo scudetto, sei-sette anni fa, dopo essere stata indietro di dieci-dodici punti. Quindi perché non può farlo l’Inter? Lo può vincere. Ovviamente vedo il Napoli favorito nei confronti di Milan e Inter, quello sì".