Tre gol messi a segno contro il Benfica, l'Empoli e la Lazio, più altri sei contro il Verona prima del successo per 2-0 ottenuto contro la Roma. Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter e commentatore ieri all'Olimpico per la Lega Serie A, ha espresso la sua opinione sulla ritrovata convinzione dei nerazzurri di Inzaghi: "Nelle ultime partite hanno fatto molto bene. Certamente raggiungere le semifinali di Champions ha dato alla squadra la fiducia di cui aveva bisogno. Le grandi squadre, i grandi club e i grandi giocatori sanno esattamente cosa fare quando si avvicinano alla fine della stagione".