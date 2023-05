Intervenendo ai microfoni di News.Superscommesse, Massimo Paganin, ex difensore e oggi seconda voce nelle telecronache di Coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League sulle reti Mediaset, si è espresso sulla favorita tra Inter e City in finale di Champions League e ha commentato il percorso del club nerazzurro con uno sguardo rivolto alla prossima finestra di mercato.

Massimo, sei un ex giocatore dell’Inter e da sempre hai espresso la tua vicinanza al club nerazzurro. Come vedi la finale di Istanbul del 10 giugno contro il Manchester City?

“E’ innegabile che la favorita sia il Manchester City, in particolare grazie a ciò che ha fatto negli ultimi tre anni. Da quando è arrivato Guardiola ha vinto cinque Premier delle ultime sei, di cui le ultime tre in maniera consecutiva. Quest’anno è in finale di FA Cup, ha vinto la Premier ed è giunta in finale di Champions League. Il City, inoltre, è una squadra che nell’arco dell’anno ha segnato circa 160 goal. In questo momento è la squadra più forte d’Europa. L’Inter sa bene dell’impegno importante e difficile che ha, dove la squadra avversaria è sicuramente avvantaggiata. Però, tutte le partite partono da 0 a 0, quindi se il City vorrà vincere dovrà meritarsela sul campo, lo sport dice questo. L’Inter avrà anch’essa le sua chance di vincere e alzare la Coppa”.

In casa Inter il rendimento migliore lo hanno avuto i giocatori giunti a parametro zero: Onana, Mkhitaryan o il prestito gratuito di Acerbi. Quanto hanno migliorato il gioco di Inzaghi?

“Penso che sia il percorso dell’allenatore che fa la differenza e dia la possibilità ai giocatori di esprimersi al meglio. Hanno dato certamente il loro contributo, ma non hanno migliorato il gioco di Inzaghi. Credo che Inzaghi abbia fatto la sua esperienza lo scorso anno e abbia capito dove intervenire. Penso che il tecnico nerazzurro sia cresciuto molto e lo abbia dimostrato con il suo percorso. Non credo sia un caso se la squadra nella scorsa stagione abbia vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Quest’anno nuovamente ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, ed è in finale di Champions League. Va fatto un plauso anche alla dirigenza che è stata in grado di andare a prendere questi giocatori pensando di poter aggiungere valore a una rosa già importante”.



Si dice che il romanista Smalling possa arrivare all’Inter a parametro zero la prossima estate: un apporto positivo alla squadra? Pensi che, oltre al difensore inglese, ci saranno nuovi arrivi?

“Smalling può essere quel giocatore aggiuntivo. Negli anni della Roma ha fatto molto bene, possiede anche un’importante esperienza a livello internazionale. Quel che è certo, è che sicuramente il club interista lavorerà per cercare di tenersi Lukaku e fare in modo che possa rimanere anche nella prossima stagione. Sugli esterni sicuramente ci sarà da vedere qualcosa, come anche a centrocampo. Ma in una rosa come questa, che ha già tanta profondità e qualità, vanno aggiunti solo dei pezzi importanti e necessari”.