A margine dell'evento 'Italian Padel Awards', l'ex difensore dell'Inter Massimo Paganin ha commentato nuovamente il momento del club nerazzurro: "La problematica è legata al fatto di aver perso tre partite delle prime sette, troppe per chi vuole ambire almeno ad arrivare in Champions League. Nell'arco di una stagione non puoi perdere tante partite, davanti ci sono squadre importanti; c'è qualcosa da aggiustare, i gol subiti sono troppi per una squadra che aveva ambizioni di Scudetto ad inizio anno. Logicamente deve rimettere in sesto gli equilibri nello spogliatoio e ristabilire le gerarchie. I giocatori devono dare di più, la società deve stare vicina alla squadra. Si tratta di un insieme di cose, sin qui tutto funzionava perché tutto era rodato e fatto in funzione di un progetto che stava dando i suoi frutti".