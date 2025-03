Raggiunto da Sport Mediaset a Courmayeur, dove ha presenziato ad un evento benefico della sua fondazione, Paolo Cannavaro parla delle possibilità di Scudetto del Napoli di Antonio Conte: "Diciamo che siamo sulla strada giusta. Non è facile perché quest'anno sarà una bella lotta, purtroppo c'era un margine per il Napoli che però è stato perso. Adesso viene il bello, ma conoscendo Conte sappiamo che non mollerà nulla. Poi se guardiamo la qualità della rosa l'Inter è favorita, ma chi insegue spesso ha più fame di chi scappa".