Dopo quattro anni dal suo insediamento, Erick Thohir completa la scalata alla maggioranza dell'Oxford United, formazione della League One inglese. L'ex presidente dell'Inter è infatti ora proprietario del 51% della società insieme al socio Anindya Bakrie. L'obiettivo degli U's, al momento nelle zone basse della classifica, è ora l'approdo in Championship entro tre anni. "È un onore per noi essere azionisti di maggioranza", ha detto Bakrie a BBC Radio Oxford dopo l'annuncio. "Non è il momento più facile, il mondo sta attraversando una certa turbolenza, ma non siamo nuovi all'Oxford United. Vogliamo rendere tutti orgogliosi".