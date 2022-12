Il Mondiale è finito ormai da qualche giorno, l'eco delle polemiche per i festeggiamenti della Nazionale argentina no. Anzi, dalla Francia arriva un rilancio istituzionale: ai microfoni di RTL, il Ministro transalpino dello Sport Amélie Oudea-Castera non ha lesinato stilettate nei confronti della Seleccion di Lionel Scaloni, definendo "pietoso e inelegante, non degno di una finale" il loro atteggiamento. "Chiaramente ci sono stati commenti inopportuni.