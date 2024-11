L'ex portiere Nando Orsi ha parlato a Televomero della lotta Scudetto, con una convinzione. Napoli? "Quando una squadra è prima in classifica non si può dire che giochi male, se si vincono tutte le partite non sarà un caso. La squadra con più qualità tra le prime classificate è il Milan, la Juventus di Thiago Motta è questa qui. Non mi aspetto molto nemmeno dopo il rientro degli infortunati. Il Napoli vince le partite perché gioca in modo sporco, è fisica e ti costringe a giocare male".

Per lo Scudetto secondo me la lotta sarà tra Napoli, Inter e Atalanta. Quella bergamasca mi sembra una squadra che non ha più le pause viste negli anni scorsi, vince anche le gare sporche e inoltre ha tanti ricambi".