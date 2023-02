Ospite di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando si è soffermato sul ritorno dal primo minuto di Marcelo Brozovic in cabina di regia al posto di Hakan Calhanoglu, presumibilmente spostato mezzala, nel lunch match di domani contro il Bologna: "Il turco ha fatto bene, ma se Brozovic rientra con la testa giusta quello è il suo ruolo. In un finale di stagione poi dove l'Inter è in corsa quasi in tutto".