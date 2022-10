"I miei lanci lunghi? Non c'è nulla di speciale, il merito è dei nostri attaccanti che mi danno la soluzione giusta, si sanno smarcare. Tutto merito loro, non mio". Queste le parole di André Onana a Prime Video a pochi minuti dal match con il Viktoria Plzen. "Il mio rapporto con Handanovic? Lui è un leader, è il capitano, parla anche durante le partite e lo fa con tutti, non solo con me. Lui è una leggenda del club e mi aiuta tanto. Abbiamo differenti modi di giocare, non posso dire che sia il mio modello, ma fa tanto per me e sono contento e orgoglioso di far parte di questa squadra meravigliosa".