Il Mondiale è alle porte, ma Louis van Gaal, ct della nazionale olandese, pretende che i 26 giocatori selezionati, tra cui gli interisti Dumfries e De Vrij, non tirino indietro la gamba nell'ultimo impegno prima dell'inizio della rassegna iridata in Qatar. "Penso che i giocatori daranno tutto per il loro club questo fine settimana, altrimenti non sarebbero giocatori di Van Gaal e lo sanno. Lo esigo anche da loro", ha detto l'ex Ajax in conferenza stampa.