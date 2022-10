La Nazionale olandese ha reso noti i nomi dei 39 giocatori pre-convocati dal ct Louis van Gaal in previsione del Mondiale in Qatar, al via per gli Orange il 21 novembre contro il Senegal. Nella maxi-lista compaiono quattro giocatori di Serie A, tra cui gli interisti Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, oltre agli atalantini Marten de Roon e Koopmeiners.