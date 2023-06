Come da copione, ci saranno due interisti in campo nella sfida Olanda-Croazia, gara valida per la semifinale di Nations League, in programma stasera al De Kuip di Rotterdam. Denzel Dumfries, lo aveva anticipato ieri il ct Orange Ronald Koeman, è in perfetta forma e correrà sulla corsia destra incrociando Ivan Perisic, dirimpettaio della fascia opposta. Sull'altro lato del campo, sarà Marcelo Brozovic a guidare il centrocampo degli ospiti, nella speranza che, come auspicato dal selezionatore Zlatko Dalic, replichi la prestazione messa in mostra a Istanbul, nella finale di Champions League.