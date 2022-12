Non è mai troppo tardi per approdare in Serie A. Lo sa bene Guillermo Ochoa, portiere messicano 37enne sul quale la Salernitana ha deciso di puntare complice l'infortunio di Luigi Sepe. Dal 4 gennaio fino a giugno, l'esperto estremo difensore, dopo aver disputato il suo quinto Mondiale in carriera, si troverà a fronteggiare attaccanti di grande calibro praticamente ogni settimana: "Rispetto tutti, ma non ho paura di nessuno - le sue parole in conferenza stampa -. Certo, siamo in A e tutti gli attaccanti hanno grosse qualità. Inizieremo subito col Milan di Giroud e Leao. L'Inter ha Lautaro Martinez, conosco bene anche Milik della Juventus. Non posso non citare Lozano che è un mio compagno di squadra in nazionale. Sono orgoglioso di poter affrontare campioni di livello internazionale".